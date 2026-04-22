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A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para um novo esquema de burla associado ao MB Way, que pode envolver cidadãos sem que estes se apercebam.

O esquema começa com uma transferência inesperada para a conta da vítima, seguida de um contacto, geralmente através do WhatsApp, a pedir a devolução do valor.

Segundo as autoridades, este pedido pode fazer parte de um esquema em que os burlões utilizam contas de terceiros para limpar dinheiro ilegal.

Assim, ao devolver o montante para um número diferente daquele que fez a transferência, a vítima pode estar, sem se aperceber, a ajudar a encobrir o rasto do crime.

Face ao sucedido, a PSP aconselha a população a redobrar a atenção e a desconfiar sempre que o contacto não corresponda ao número que enviou o dinheiro. É também necessário contactar de imediato o banco, guardar provas das comunicações e comprovativos e apresentar denúncia numa esquadra da PSP sempre que se suspeite deste esquema.

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