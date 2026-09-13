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A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a detetar um aumento de cidadãos estrangeiros em situação irregular que chegam a Portugal através de autocarros e comboios, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

"Temos alguns fatores de risco identificados, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto naquilo que são fluxos rodoviários e ferroviários de cidadãos a chegar a território nacional", afirmou o diretor nacional adjunto da PSP e responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), superintendente-chefe João Ribeiro.

Segundo o responsável, não se trata de um fenómeno novo, mas os dados analisados pela polícia indicam uma evolução. "Esta situação não é propriamente nova", disse, acrescentando que "estes movimentos secundários relativamente a Portugal têm aumentado".

João Ribeiro explicou que estão em causa pessoas que entraram anteriormente no espaço europeu e que, estando em situação irregular noutros países, se deslocam posteriormente entre diferentes Estados do espaço Schengen.

"Estão em situação irregular noutros países e procuram movimentar-se dentro do espaço Schengen, mudando de país para país", explicou o responsável da PSP.

A polícia tem identificado chegadas através dos principais terminais rodoviários e ferroviários e dispõe de capacidade para realizar "um controlo móvel de fronteira" nesses locais. O percurso destas pessoas pode, contudo, não terminar em Portugal.

"A intenção, muitas vezes, até pode não ser permanecer em Portugal", explicou João Ribeiro, dando o exemplo de pessoas que passaram pelos Países Baixos, Bélgica ou França e que acabam por chegar a território português depois de não terem conseguido regularizar a sua situação.

O responsável da UNEF acrescentou que alguns destes cidadãos utilizam posteriormente a fronteira aérea para sair de Portugal. "Todas estas situações que temos detetado (...) permite-nos ter esta perspetiva e esta noção clara de que os movimentos secundários, relativamente a Portugal, aparentam estar a aumentar", afirmou.

A PSP considera esta evolução um motivo de preocupação e pretende reforçar a atenção sobre terminais de transporte e outros locais onde estes movimentos possam ser identificados nos próximos meses.

João Ribeiro sublinhou ainda que os chamados movimentos secundários constituem atualmente uma preocupação não apenas para Portugal, mas também para a União Europeia.

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