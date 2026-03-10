Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, o modus operandi mais frequente envolve abordagens presenciais em parques de estacionamento ou vias com pouco movimento, normalmente quando a vítima manobra a sua viatura.

Os burlões afirmam que a vítima embateu na sua viatura ou danificou um objeto, solicitando pagamento imediato em dinheiro ou através de TPA (Terminal de Pagamento Automático), sem registo de acidente nem contacto com a polícia. Em alguns casos, os suspeitos simulam contacto telefónico com oficinas ou operadoras para credibilizar o alegado dano.

Entre 2021 e 2025, a PSP registou 853 denúncias de burlas por falso acidente. O aumento anual tem sido significativo: 27% em 2022, 18% em 2023, 47% em 2024 e 78% em 2025, ano em que o número de denúncias superou em mais do triplo as de 2021. As vítimas têm maioritariamente idades entre os 70 e os 79 anos (40%) e mais de 80 anos (39%), sendo 65% do sexo masculino.

A PSP alerta que os crimes ocorrem preferencialmente entre as 10h00 e as 16h00, todos os dias da semana, em locais sem videovigilância.

Para prevenir burlas, a polícia recomenda que os cidadãos não efetuem pagamentos imediatos, evitem ceder cartões ou TPA a desconhecidos, contactem familiares antes de qualquer pagamento, não parem a viatura em locais ermos caso sejam seguidos e recolham informações sobre os suspeitos e viaturas envolvidas.

A força policial sublinha que a denúncia rápida é essencial para a investigação e identificação dos autores e apela à colaboração de todas as vítimas e testemunhas.

