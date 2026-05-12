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Em comunicado, a PSP esclarece que o agente em causa “não integrava a equipa de investigação do inquérito”, acrescentando que foi identificado na sequência de notícias divulgadas nos últimos dias sobre uma eventual fuga de informação antes das diligências realizadas na passada terça-feira.

Segundo a polícia, a eventual responsabilidade criminal do agente será agora apurada no âmbito do respetivo inquérito judicial.

A PSP recorda ainda que o primeiro inquérito relativo aos factos ocorridos nas duas esquadras teve origem numa denúncia apresentada pela própria polícia, que coadjuvou o Ministério Público na investigação. Desse processo resultou a acusação de dois agentes.

Já o inquérito atualmente em curso nasceu de uma certidão extraída do primeiro processo e culminou recentemente na detenção de vários agentes da PSP, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a 11 arguidos.

A investigação continua a decorrer sob a direção do DIAP de Lisboa, com coadjuvação da PSP.

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