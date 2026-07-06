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O Comando Distrital de Leiria da PSP lançou um procedimento de mobilidade interna com vista ao recrutamento de mais de três dezenas de trabalhadores da Administração Pública para reforçar as estruturas de apoio à atividade policial.

As vagas destinam-se às carreiras de técnico superior, assistente técnico e assistente operacional, abrangendo postos de trabalho em Leiria, Marinha Grande, Pombal, Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça e Peniche.

Segundo o comunicado enviado às redações, o objetivo é reforçar a estrutura de apoio do Comando Distrital através da integração de profissionais que desempenharão funções consideradas essenciais ao funcionamento da atividade policial, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

As oportunidades destinam-se a diferentes áreas de formação e especialização. Para a carreira de técnico superior são procurados candidatos da área do Direito. Já para assistente técnico existem vagas nas áreas de apoio administrativo, recursos humanos, contabilidade, finanças, secretariado, comunicação, entre outras compatíveis. No caso dos assistentes operacionais, as áreas incluem mecânica, serralharia, manutenção, paisagismo e outras especialidades técnicas.

Podem candidatar-se trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado que cumpram os restantes requisitos legais, nomeadamente a habilitação literária exigida para a respetiva carreira, idade igual ou superior a 18 anos, robustez física e perfil psíquico adequados ao exercício das funções, bem como o cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 13 de julho de 2026, através de requerimento remetido por correio eletrónico para nrh.leiria@psp.pt ou por via postal para o Comando Distrital de Leiria da PSP, devendo ser acompanhadas da documentação exigida, incluindo comprovativo do vínculo contratual, certificado de habilitações, curriculum vitae e certificados de formação profissional.

As ofertas publicadas na Bolsa de Emprego Público incluem duas vagas para técnicos superiores na sede do Comando, 20 para assistentes técnicos também na sede, duas em Caldas da Rainha, duas na Marinha Grande, duas em Pombal, duas na Nazaré, uma em Alcobaça, uma em Peniche e duas para assistentes operacionais na sede do Comando.

O Comando Distrital de Leiria informa ainda que todas as condições e requisitos específicos de cada procedimento concursal podem ser consultados na Bolsa de Emprego Público e apela aos trabalhadores da Administração Pública que reúnam os requisitos legais para apresentarem candidatura, contribuindo para o reforço da estrutura de apoio à missão da PSP.

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