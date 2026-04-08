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Conhecido como "o psiquiatra mais lido do mundo" e publicado em Portugal pela Editora Pergaminho, Augusto Cury dá agora o passo da escrita para a ação política, defendendo uma proposta orientada para “uma política mais humana, equilibrada e voltada para o bem-estar da população”.

Até às eleições, o candidato pretende desenvolver uma campanha que descreve como “uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais”.

A candidatura surge na sequência das ideias apresentadas na sua mais recente obra publicada em Portugal, "O Código da Inteligência". No livro, o autor defende oito princípios fundamentais: a gestão do intelecto, a autocrítica, a psicoadaptação ou resiliência, o altruísmo, o debate de ideias, o carisma, a intuição criativa e a gestão da emoção.

Na mesma obra, Augusto Cury identifica também os principais obstáculos ao desenvolvimento psicossocial, que considera necessário evitar: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer os erros e o medo de correr riscos.

A pré-candidatura marca assim a entrada do autor na corrida a Brasília, num momento em que procura aplicar na prática as ideias que tem vindo a defender ao longo da sua carreira.

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