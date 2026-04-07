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O adiamento surge no âmbito de negociações multipartidárias que envolvem PSD, PS e Chega, com o objetivo de garantir uma solução equilibrada para a composição do Tribunal Constitucional. Tiago Antunes foi confirmado como novo Provedor de Justiça, enquanto Luís Paes Antunes assumirá a presidência do Conselho Económico e Social.

O PSD e o PS acordaram adiar a eleição dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional para maio, mantendo para 16 de abril a votação dos restantes órgãos externos da Assembleia da República. Entre as nomeações já definidas, Tiago Antunes assume o cargo de Provedor de Justiça e Luís Paes Antunes será presidente do Conselho Económico e Social. O adiamento permitirá não só preencher as três vagas cujo mandato terminou, como também substituir o atual presidente do Constitucional, José João Abrantes.

O Chega, liderado por André Ventura, aceitou o acordo após negociações com PSD e PS, considerando possível chegar a um “acordo a três” para as vagas do Tribunal Constitucional. O PS reforçou que procura uma solução “equilibrada e despartidarizada”, garantindo a independência do órgão.

No Conselho de Estado, o PS apresentará lista própria encabeçada por Carlos César, incluindo Francisca Van Dunem, Alexandre Quintanilha, Edite Estrela e Alberto Arons de Carvalho. Caso seja validada uma lista conjunta entre PSD e Chega, os socialistas deverão eleger apenas o cabeça de lista. A decisão marca um momento importante nas negociações multipartidárias em torno das nomeações para os órgãos externos do Parlamento.

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