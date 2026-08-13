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PSD e CDS-PP entregaram esta quinta-feira um requerimento na Assembleia da República para ouvir o ministro da Defesa, Nuno Melo, sobre a aquisição de três fragatas a Itália, procurando esclarecer as dúvidas levantadas em torno do negócio e do alegado afastamento de uma empresa portuguesa.

Os dois partidos querem que Nuno Melo seja ouvido na Comissão de Defesa Nacional para “dissipar qualquer dúvida” sobre o processo de aquisição das fragatas, integrado no programa europeu SAFE. O requerimento tem como primeiro subscritor o deputado do CDS-PP João Pinho de Almeida.

A polémica surgiu depois de notícias que levantaram suspeitas sobre o alegado afastamento da empresa portuguesa NTG do processo de aquisição dos navios à italiana Fincantieri, num negócio avaliado em 3,9 mil milhões de euros. Segundo essas notícias, a empresa poderia ter recebido cerca de 90 milhões de euros em comissões.

PSD e CDS-PP recordam também que o tema foi levantado nas redes sociais pelo presidente do Chega, André Ventura, e pelo deputado Pedro Frazão, que questionaram a transparência do processo e a eventual inclusão ou exclusão da empresa portuguesa.

Nuno Melo já rejeitou as acusações e anunciou processos judiciais contra o jornal 24Horas, André Ventura e Pedro Frazão. O Ministério da Defesa sustenta que o processo decorreu entre os Estados português e italiano, no âmbito do SAFE, e não através de empresas intermediárias.

Segundo o ministério, “nenhuma empresa portuguesa participou” no processo de aquisição entre os dois Estados.

O Governo tem igualmente defendido que haverá “transparência absoluta” no negócio, enquanto os partidos da oposição têm exigido esclarecimentos sobre os contornos da aquisição.

A audição solicitada pelo PSD e pelo CDS-PP deverá permitir ao ministro da Defesa responder no Parlamento às dúvidas que têm marcado a polémica em torno da compra das três fragatas.

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