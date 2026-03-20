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As propostas preveem a revogação da lei de 2018, que consagra o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género, fazendo regressar o enquadramento legal de 2011. Com essa alteração, volta a ser obrigatória uma validação médica para a mudança de nome e género no registo civil.

Os diplomas seguem agora para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A proposta do PSD reintroduz a exigência de um atestado médico para permitir a mudança de sexo e nome no registo civil a partir dos 16 anos, ou antes dessa idade mediante relatório clínico especializado e consentimento dos responsáveis legais. O documento deve comprovar um diagnóstico de incongruência de género e ser elaborado por uma equipa multidisciplinar.

O projeto do Chega também revoga a lei em vigor e inclui medidas de “proteção das crianças e jovens”, como a proibição da inclusão da ideologia de género nos conteúdos programáticos para menores de 18 anos, reservando essa educação aos pais ou tutores.

Já o CDS-PP propõe a proibição de bloqueadores da puberdade e terapias hormonais no tratamento da disforia de género em menores de idade, alegando a proteção da integridade das crianças.

As propostas foram contestadas por várias organizações de defesa de pessoas transgénero e intersexo, que as classificam como um retrocesso em termos de direitos humanos. Durante o debate parlamentar, os partidos da maioria defenderam as alterações com base na necessidade de maior prudência legislativa e proteção de menores, enquanto os partidos da oposição criticaram as iniciativas, considerando-as retrógradas e contrárias aos direitos e liberdades individuais.

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