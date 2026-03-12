Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A posição foi defendida pelo deputado social-democrata Gonçalo Aires, que apresentou no parlamento um projeto de lei com o objetivo de atualizar o enquadramento legal do setor. O deputado sublinhou que o mercado TVDE "já não é experimental" e é utilizado diariamente por milhares de portugueses, defendendo a necessidade de um quadro legal que assegure equilíbrio, previsibilidade e concorrência saudável.

Segundo o PSD, a proposta apresentada garante "regras claras e equilibradas no mercado", assegurando condições de concorrência justas entre todos os operadores, ao mesmo tempo que reforça a transparência e a responsabilidade das plataformas digitais. Gonçalo Aires afirmou ainda que o papel do legislador não é travar a inovação, mas regulá-la "com bom senso e visão de futuro", acompanhando as mudanças na mobilidade urbana.

Durante o debate, o deputado do PS Luís Testa criticou a iniciativa social-democrata, acusando o partido de tentar confundir dois serviços distintos. Para o socialista, o serviço de táxi é um serviço público de transporte individual de passageiros, enquanto o TVDE é um serviço liberal e concorrencial, alertando que a proposta do PSD poderá "diminuir e até arrasar a concorrência".

Em resposta, Gonçalo Aires acusou o PS de estar "preso ao passado", recordando que a lei aprovada em 2018 previa uma revisão ao fim de três anos. "Mais ninguém mexeu no assunto, não houve uma única vírgula ou linha que o PS tivesse feito sobre esta matéria", afirmou. No mesmo debate, a deputada Inês Sousa Real, do PAN, apresentou uma proposta centrada na segurança, sobretudo das mulheres, alertando para denúncias recorrentes de assédio e comportamentos abusivos em viagens TVDE.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.