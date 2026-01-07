Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O PS vai chamar ao Parlamento o novo diretor do INEM para que ele explique em concreto e em detalhe aquilo que aconteceu ontem”, afirmou a deputada socialista, referindo-se ao caso ocorrido na terça-feira, que tem gerado debate público sobre a capacidade de resposta dos serviços de emergência.

Segundo Mariana Vieira da Silva, o partido espera que o responsável máximo do INEM possa esclarecer não só os contornos da atuação no caso concreto, mas também responder a dúvidas mais amplas sobre os meios disponíveis e os procedimentos adotados. “Esperamos que o presidente do INEM possa dar todas as respostas quanto à capacidade de resposta do INEM e ao efeito das novas medidas de triagem e à sua eventual relação com este caso”, sublinhou.

Já Mário Amorim Lopes, líder da Iniciativa liberal, afirmou que "chegou a hora" da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tomar decisões sobre "o que é o INEM e o que deve ser".

O deputado acrescentou ainda que “já não há espaço para desculpas nem para atrasos”. "A comissão técnica independente já definiu o que deve ser feito no INEM, pelo que agora cabe ao Governo implementar a reforma ou encontrar alguém capaz de a concretizar", disse.

