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De acordo com Pedro Delgado Alves, os sociais-democratas validaram anteriormente várias normas já existentes na legislação, acrescentando agora novos requisitos que não estavam previstos. “Convoca o patriotismo todo mal”, afirmou, criticando aquilo que considera ser uma instrumentalização política do conceito. “Em vez de convocar o patriotismo em torno dos valores, é o que se alia com o nacionalismo para aprovar alterações”, acrescentou.

Pedro Delgado Alves apontou ainda críticas à leitura feita pelo PSD do acórdão do Tribunal Constitucional (TC), considerando que as conclusões do tribunal não foram devidamente consideradas. “Parece que há passagens do acórdão do TC que não leram ou ignoraram. O problema mantém-se”, alertou.

O deputado sublinhou que o PS, consciente de não dispor de maioria parlamentar, procurou mitigar os efeitos das alterações propostas. “Tentámos diminuir o dano e tentar que as alterações não fossem tão gravosas e danosas”, afirmou, referindo que os socialistas procuraram aproximar posições em torno de um consenso mais alargado.

No entanto, acusa, esse entendimento não foi possível. “Ficámos parados à espera da ponte, à espera de que alguém se dignasse” a aproximar-se, disse, apontando ao PSD a responsabilidade por ter optado por viabilizar as alterações com o apoio de um partido da extrema-direita.

Para Pedro Delgado Alves, as consequências da nova lei far-se-ão sentir sobretudo junto de quem já vive e trabalha em Portugal. “É preciso ouvir as pessoas que estão à espera, que estão integradas e trabalham e que preenchem os requisitos para obterem a nacionalidade”, defendeu, alertando que, com as novas regras, muitos terão de aguardar mais anos para aceder à cidadania portuguesa.

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