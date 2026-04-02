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Os partidos juntaram-se todos na Assembleia da Reública parra a comemoração do meio século da Constituição, criada a 2 de abril de 1976, pelos deputados constituintes, alguns desets sentados nas galerias da Assembleia.

O primeiro partido a discursar foi o Juntos Pelo Povo (JPP) defendendo que a celebração dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa deve ir além do simbolismo, sublinhando a necessidade de cumprir, na prática, os princípios consagrados no texto fundamental.

No discurso destacou a Constituição como “o marco fundador da democracia” e uma escolha coletiva pela liberdade e dignidade, considerando que o documento representa um compromisso com os direitos fundamentais e uma visão mais humanista da sociedade.

No entanto, o JPP alertou que a evocação histórica não é suficiente. “Celebrar este momento não pode ser apenas recordar o passado, tem de ser também um exercício de exigência”, defendeu, acrescentando que a Constituição só é verdadeiramente respeitada quando se traduz em serviços públicos eficazes e em políticas concretas.

Entre as prioridades apontadas, o partido destacou o reconhecimento pleno das autonomias regionais, referindo-se à Madeira e aos Açores, que também assinalam 50 anos de autonomia. Para o JPP, este é um dos princípios estruturantes que deve ser reforçado no atual contexto político.

Inês Sousa Real, deputada do PAN, destacou o “compromisso em torno de um querer comum” que a Constituição representa, afirmando um firme “sim” ao Estado de Direito democrático. A deputada recordou que o texto consagra direitos como Habitação, Saúde e Segurança Social, incluindo, de forma pioneira, o direito ao Ambiente. Ainda assim, alertou que “infelizmente ainda hoje não chegam a todas as pessoas”.

A deputada frisou também a importância da luta pelos direitos das mulheres, que considera uma prioridade atual. “As mulheres passaram a ser cidadãs de pleno direito”, embora por vezes esses direitos ainda permaneçam “no papel”. Sobre propostas de revisão constitucional, Inês Sousa Real sublinhou que o PAN não pode alinhar com alterações que impliquem “ódio” e apelou à preservação do legado histórico. “A Constituição não é passado, é defender o presente e o futuro”, concluiu.

Por seu lado, Fabian Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, elogiou a geração constituinte, que conseguiu construir “um texto que une, imune ao sectarismo de trincheira”. O deputado salientou que “um país não se faz só de textos” e defendeu a necessidade de estender os princípios constitucionais a todo o território e à ação coletiva da população: “Desconfinar o patriotismo solidário e a pedagogia constitucional. Portugal não é apenas o que já foi, é o que a sua gente é capaz de ser”.

No final, Fabian Figueiredo lembrou as vítimas do atentado bombista de 2 de abril de 1976, que matou o padre Marx e Maria de Lurdes Correia, reforçando a importância de preservar os valores e a democracia consagrados na Constituição.

O microfone passa agora para a direita, na voz de Paulo Núncio (CDS), que lembra o voto contra a Constituição dos 16 deputados do CDS, um voto "corajoso, democrático e patriótico. E, acima de tudo, um voto de liberdade". Afirmando que o partido foi o único naquele dia a afirmar "sem medos" que "Portugal merecia muito melhor do que um caminho para uma sociedade socialista". A afirmação do líder parlamentar do CDS valeu-lhe os aplausos únicos da bancada do Chega.

Paulo Raimundo, do PCP, afirmou que “apesar dos golpes das sete revisões, a Constituição continua a apontar o rumo de progresso para o País”, denunciando que “alguns não se conformam, não cumprem e afrontam num evidente ajuste de contas com Abril”. O deputado alertou para um “processo contra-revolucionário que aí está e se acentua, com alguns a pensar que é desta que o podem finalizar. Um objetivo perante o qual nenhum democrata pode deixar de intervir”.

Paulo Muacho, do Livre, focou-se na deterioração do acesso a direitos fundamentais, como Habitação, Saúde e proteção do território, e criticou revisões constitucionais que servem apenas para “esconder incompetência e desviar atenções”. “Não cairemos nessa armadilha. Esta Constituição é mais do que uma mera lei, é a primeira linha de defesa das pessoas”, disse, reforçando que a modernização do texto deve ser ponderada, e que qualquer tentativa de alterar o texto sem respeitar os valores conquistados será feita “por sua conta e risco” perante os saudosistas do salazarismo.

Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista, começou por saudar os militares do 25 de Abril: “Somos todos filhos e netos de Abril”. Recordou ainda Maria de Jesus Barroso, deputada constituinte, que destacou a importância de romper com o passado, o 25 de Abril “abriu caminho a uma nova construção”.

Para o deputado, a democracia é fruto de um “chão comum” que se projeta num presente com “novos desafios”, como o acesso à Habitação. “Esta é uma Constituição que serviu, e continua a servir, e onde se revêm os democratas, da esquerda à direita. Quando hoje se tenta projetar um futuro que não é mais do que um passado já vivido, ainda que esquecido ou desconhecido por muitos, é tempo de reafirmar os valores centrais da nossa Constituição”, sublinhou.

Brilhante Dias recordou ainda as palavras de Mário Soares, que, ao encerrar o debate constituinte há 50 anos, salientou que a democracia é um caminho difícil, sobretudo após a experiência da ditadura: “É difícil, mas é a única luta por que vale a pena lutar. E por isso o Partido Socialista é fiel à atual Constituição”.

André Ventura iniciou o seu discurso lembrando as vítimas das FP-25 e os presos políticos após o 25 de Abril, referindo que foram “assassinados por muitos desses deputados da Constituinte”.

O deputado criticou a “amnistia a um grupo terrorista de esquerda”, acrescentando que “hoje era o dia de recordar também os filhos e netos expropriados”. “Pouco tempo depois do 25 de Abril havia mais presos políticos do que antes do 25 de Abril”, sublinhou, provocando aplausos da bancada do Chega e levando vários deputados da Constituintes nas galerias a abandonar o hemiciclo em protesto, incluindo o ex-líder do PCP, Jerónimo de Sousa, e a antiga deputada Helena Roseta. Ventura acrescentou ainda que “nunca respeitaram a liberdade de expressão”.

O deputado prosseguiu defendendo que a Constituição “não é a Bíblia” e que é necessária uma revisão constitucional para criar um texto “que não caminhe nem para o socialismo nem para o cheganismo”. Reivindicou um documento em que “a esquerda não seja mais do que a direita” e reconheceu que a revisão “tem riscos”, citando Sá Carneiro: “A política sem ética é uma vergonha, mas sem risco é uma chatice”. Ventura concluiu garantindo que “vai valer a pena” e enfatizou que hoje há uma bancada, um bloco inteiro, que promete respeitar a Constituição e, sobretudo, a vontade do povo português.

Termina Cristóvão Norte, deputado do PSD e filho do deputado constituinte com o mesmo nome, afirmando que a democracia é “a forma pacífica de resolver conflitos” e sublinhou que a Constituição serve para limitar o poder.

O deputado alertou para os perigos de desgaste da democracia “por dentro”, muitas vezes em nome de causas que parecem justas, e lembrou que a atual geração tem o dever de “preservar a liberdade”.

Reconhecendo que os textos constitucionais não são “imutáveis”, Cristóvão Norte destacou que uma das forças da Constituição está na sua própria capacidade de revisão, embora “não nos seus princípios”. “Os alicerces devem permanecer intocáveis, porque são intemporais”, afirmou.

“O desafio do nosso tempo não é ter mais ou menos Constituição, é saber cumpri-la no que verdadeiramente importa”, acrescentou. O deputado avisou que vivemos um tempo de simplificações, mas que a democracia “vive de responsabilidade”. “É nestes momentos que a democracia é posta à prova, e é nestes momentos que se exige mais responsabilidade e respeito pelas instituições, mais moderação. É na moderação que a liberdade se protege e é fora dela que os radicalismos a colocam em risco”, disse.

Numa referência indireta à saída de vários deputados constituintes durante a intervenção de André Ventura, Cristóvão Norte concluiu: “Ninguém se tem de ir embora, todos têm um lugar aqui”.