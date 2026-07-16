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A iniciativa é apresentada no dia do debate do Estado da Nação, na Assembleia da República. Segundo o presidente da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, pretende demonstrar que o Governo tem governado mal, apesar da herança deixada pelos executivos socialistas.

O dirigente defendeu que o país está pior em áreas como a saúde, a educação e a habitação, apontando, no caso da educação, para o que classificou como "uma autêntica barafunda na questão dos exames".

Os jogos estarão disponíveis na página do grupo parlamentar do PS e, segundo Eurico Brilhante Dias, pretendem chegar aos portugueses durante o verão, permitindo-lhes conhecer as críticas dos socialistas à atuação do Governo. O responsável referiu ainda que o PS pretende recordar que os anteriores governos socialistas conseguiram um crescimento económico superior a 3%, ao contrário do atual Executivo.

O líder parlamentar anunciou também que fará chegar ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, um dos baralhos de cartas físicos, ilustrados com os ministros e designações críticas. Entre os exemplos apresentados, Fernando Alexandre surge como o "ministro sem professores" e Ana Paula Martins como a "dama curandeira do caos".

Eurico Brilhante Dias ironizou ainda sobre a coordenação entre o primeiro-ministro, o ministro da Presidência, o líder parlamentar da AD e o porta-voz do partido, afirmando que o baralho poderá servir para jogarem uma partida de sueca e melhorarem a articulação entre si.