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O trabalho social passa a ser opcional, em função do entendimento dos técnicos de inserção. Os socialistas conseguiram ainda a queda do canal de denúncias contra os beneficiários da PSU.

O valor de referência para a atribuição da PSU, que era de 30 IAS, pode agora ir até 60 IAS para património imobiliário e 60 IAS adicionais para o património imóvel, explicou o líder da bancada socialista, acrescentado que “é difícil um cálculo ainda”.

“Cumprimos o nosso papel de apoiar as pessoas mais vulneráveis”, disse Eurico Brilhante Dias. “Era muito importante para nós que a fixação dos valores da prestação fossem valores que o Parlamento pudesse escrutinar. A iniciativa será por decreto-lei”.

Os imigrantes vão poder beneficiar do apoio se viverem em Portugal há mais de um ano, apesar de a proposta do PSD pedir o limite de dois anos.

O líder da bancada social-democrata, Hugo Soares, garante que este “foi um acordo muito negociado com o PS”. Esclarece que as três horas de atividade de solidariedade social não deixam de ser obrigatórias e que passam a estar integradas num plano de inserção.

Hugo Soares afirma que André Ventura voltou atrás e acusa o Chega de ser desumano com os imigrantes. Dá o exemplo de um imigrante que chegue ao país com a mulher. “No caso de ele morrer, vamos abandoná-la?”, questionou, garantido que essa era a intenção do Chega.

Questionado sobre se o PSD regressou ao centro-moderado, Hugo Soares garante que o “PSD está onde nunca saiu”.

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