Pelo Chega, a deputada Rita Matias afirmou que o discurso do primeiro-ministro foi “desligado do Portugal real”, apontando falta de convicção e de propostas estruturais. “Foi um discurso pouco animado, onde faltou clareza e soluções para os problemas concretos das pessoas”, disse.

A dirigente do Chega sustentou ainda que o partido se revê no chumbo da proposta de alteração à lei laboral, defendendo que “o país real está cansado de trabalhar uma vida inteira e depois não conseguir uma reforma em tempo adequado”. Apesar das críticas, Rita Matias lembrou que PSD e Chega já chegaram a entendimentos em várias matérias e garantiu disponibilidade para o diálogo, avisando, no entanto, que esse entendimento “não pode ser apenas uma encenação de negociação à 25.ª hora”.

Também o PS manifestou uma avaliação negativa do congresso e do discurso de encerramento. Marcos Perestrello considerou que a reunião magna dos sociais-democratas “não traz nenhuma ideia nova para o país” nem uma orientação estratégica clara para o PSD.

Segundo o socialista, “a vida dos portugueses está pior” e o Governo não demonstrou vontade política para inverter essa situação, acusando o executivo de ter sido “dos que menos apoio deu às famílias”. Marcos Perestrello classificou ainda a intervenção de Montenegro como “pouco motivadora”, entendendo que se tratou de “uma tentativa do discurso do ‘agora é que é’ sem uma linha estratégica consistente”.