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O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, criticou duramente o ministro da Educação, Fernando Alexandre, devido à existência de alunos que continuam sem colocação no ensino público no arranque do ano letivo.

"Em 2026, é escandaloso que a educação pública deixe centenas de pessoas de fora, centenas de alunos sem acesso ao ensino público, que é obrigatório", afirmou o socialista numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

Eurico Brilhante Dias acusou ainda o ministro de não assumir responsabilidades perante os problemas registados. Segundo o líder parlamentar socialista, Fernando Alexandre tem respondido com "a resposta do costume", procurando responsabilizar escolas, diretores e professores.

"Algum dia terá que assumir as responsabilidades. Ainda não resolvemos o problema da barafunda dos exames e já temos outro problema", criticou.

O dirigente do PS acabou por elevar o tom da contestação e afirmou que Fernando Alexandre "provavelmente candidata-se a ser o pior ministro da Educação desde o 25 de Abril".

As críticas surgem depois de vários problemas que marcaram o sistema educativo nos últimos meses, nomeadamente as dificuldades no processo de correção dos exames nacionais e os atrasos na divulgação das classificações.

O PS já tinha exigido responsabilidades políticas ao ministro durante a polémica dos exames. O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, chegou mesmo a afirmar que, se fosse primeiro-ministro, Fernando Alexandre "não estaria a desempenhar as funções".

Também a FENPROF tem acusado o Governo de procurar transferir para os professores a responsabilidade pelos problemas no processo de exames e defende que Fernando Alexandre deve assumir responsabilidades políticas.