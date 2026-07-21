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“É uma negligência grosseira que colocou em causa os exames de 2026 e a vida de milhares de alunos e de milhares de famílias”, disse Eurico Brilhante Dias aos jornalistas na Assembleia da República. Para o socialista, o ministro demonstrou “incompetência evidente” ao não garantir que todos os estudantes recebessem as respetivas notas ao mesmo tempo na passada sexta-feira.

Eurico Brilhante Dias questionou ainda a decisão de corrigir os exames de forma digital. “É muito evidente que avançámos para um processo sem estarmos preparados”, afirmou, acrescentando que o ministro ainda não explicou os motivos para se ter avançado com a correção digital dos exames mesmo depois de o projeto-piloto do exame de Filosofia ter apresentado falhas no ano passado.

O socialista garante que “o senhor ministro será conhecido como Fernando Alexandre, o negligente”.

Já Sofia Pereira, também do PS, acusou Fernando Alexandre de "minar a confiança num sistema que funcionava". A deputada e secretária-geral da Juventude Socialista afirmou que o ministro não tem condições para dirigir a Educação portuguesa e pediu a demissão de Fernando Alexandre.

Do lado do Bloco de Esquerda (BE), Fabian Figueiredo questionou como vai ser calculado o trabalho suplementar dos professores e como serão as famílias ressarcidas. “Diz que nenhum aluno vai ser prejudicado, mas está a dizer que em última análise os estudantes têm que pôr o Estado em tribunal", afirmou o deputado do Bloco.

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