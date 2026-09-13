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O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusou este domingo o Chega de estar a dar um "ponto de fuga" ao Governo perante a subida do custo de vida, ao apresentar medidas que, segundo os socialistas, não poderão produzir efeitos ainda em 2026.

Em causa estão propostas do Chega para reduzir temporariamente o IVA dos combustíveis de 23% para 13% e aplicar IVA zero a um conjunto de bens alimentares essenciais. Para o PS, as iniciativas chegam tarde para terem impacto imediato nas famílias.

"Um embuste, um absoluto embuste. Um engano", afirmou Eurico Brilhante Dias, defendendo que os projetos apresentados pelo Chega não terão tempo para ser aprovados e promulgados antes da discussão do Orçamento do Estado para 2027.

O líder parlamentar socialista considera que, desta forma, o Governo fica sem pressão para adotar medidas de emergência durante este ano. "Trata-se, mais uma vez, de dar um ponto de fuga ao Governo", acusou, numa conferência de imprensa na sede nacional do PS, em Lisboa.

O PS defende que o Executivo deve avançar já com medidas para reduzir o impacto dos preços dos combustíveis e dos bens essenciais. "Os portugueses não vão aguentar até janeiro", afirmou Brilhante Dias, sustentando que as famílias enfrentam dificuldades crescentes com despesas como alimentação, combustíveis e habitação.

A crítica surge num contexto de disputa política entre PS e Chega sobre as medidas destinadas a aliviar o aumento do custo de vida. Os dois partidos têm apresentado propostas diferentes para reduzir o IVA dos combustíveis e dos alimentos, mas também têm inviabilizado iniciativas apresentadas pelo outro.

Brilhante Dias não revelou ainda qual será o sentido de voto do PS nas propostas do Chega, que deverão ser discutidas em 24 de setembro. O socialista admitiu, contudo, que o partido poderá aceitar alterações ao IVA dos combustíveis e dos bens alimentares para 2027 durante a discussão do próximo Orçamento, caso o Governo não avance entretanto com medidas.

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