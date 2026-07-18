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Em comunicado, a entidade liderada por Luísa Neto refere que as circunstâncias e o contexto em torno da realização dos exames têm motivado várias queixas, sobretudo por parte das famílias dos alunos.

A Provedoria considera que a forma inédita de publicação das classificações e as suas possíveis consequências exigem um acompanhamento próximo da situação, em articulação com os organismos responsáveis.

Entre as principais preocupações apontadas está a garantia de igualdade de acesso à segunda fase dos exames para os alunos que ainda não conhecem a respetiva classificação ou o procedimento a seguir caso venham a conhecer entretanto os resultados.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram corrigidos em formato digital. O processo registou falhas técnicas que levaram ao adiamento dos prazos inicialmente previstos para a divulgação das classificações.

As escolas começaram a receber os ficheiros com as notas na sexta-feira à noite, tendo posteriormente iniciado a divulgação dos resultados. Segundo a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, as escolas continuavam a receber novos ficheiros com classificações de alunos cuja situação constava como "suspenso", aguardando igualmente orientações para resolver esses casos.

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