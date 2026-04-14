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O novo calendário começa com a prova de Inglês para os alunos do 6.º ano, seguindo-se, dois dias depois, a prova de Português (16 de abril) e, a 20 de abril, a de Matemática. Já os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português a 15 de abril e a de Matemática a 17 de abril.

No caso do 9.º ano, os estudantes farão o teste de preparação para o exame nacional de Português a 21 de abril e o de Matemática a 23 de abril.

Estas provas em formato digital têm como objetivo preparar as escolas para a avaliação externa e familiarizar os alunos com a plataforma que será utilizada nas provas oficiais.

Este ano, as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) dos 4.º e 6.º anos decorrem entre 27 de maio e 9 de junho, enquanto as provas finais do 9.º ano estão agendadas para 17 de junho (Português) e 22 de junho (Matemática).