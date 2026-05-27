Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Temos a aprendizagem do ano passado e as provas-ensaio também ajudaram a verificar o que estava menos bem”, afirmou à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

O calendário das provas arranca com Educação Artística, a disciplina rotativa avaliada este ano, destinada aos alunos do 4.º ano, e que pode ser realizada entre 27 de maio e 9 de junho. Tal como em 2025, todas as provas ModA decorrem em formato digital, depois de alunos e escolas terem testado os procedimentos em abril, durante as provas-ensaio.

Na ocasião, foram identificados alguns problemas de conectividade e falhas técnicas em determinados estabelecimentos de ensino. Contudo, na véspera do início das provas oficiais, Filinto Lima garantiu que essas dificuldades foram, em grande medida, ultrapassadas.

“Estou convencido de que, globalmente, as escolas estão preparadas para este tipo de provas, com as contingências que se conhecem”, afirmou, referindo-se, nomeadamente, à greve geral marcada para 3 de junho, data em que está prevista a realização da prova de Português do 6.º ano.

Questionado sobre as escolas localizadas em zonas afetadas pelas tempestades registadas em janeiro e fevereiro, o presidente da ANDAEP sublinhou que as provas-ensaio permitiram identificar falhas específicas, que entretanto foram corrigidas. Um dos exemplos é o concelho da Marinha Grande, onde, segundo responsáveis locais, os problemas de comunicação foram resolvidos e os testes experimentais já decorreram com normalidade.

As provas ModA prosseguem na sexta-feira com Inglês, para os alunos do 6.º ano, e são retomadas na semana seguinte com Português, para os alunos do 4.º ano. No dia 3 de junho realizam-se as provas de Português do 6.º ano, seguindo-se Matemática do 4.º ano, a 5 de junho, e do 6.º ano, a 8 de junho.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.