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Segundo a Segurança Social, o procedimento, que deve ser efetuado durante o mês de julho e garante a atribuição e manutenção do Abono de Família, da Bolsa de Estudo e da Pensão de Sobrevivência, passa agora a poder ser realizado também através de um smartphone.

Com a nova funcionalidade, os cidadãos podem consultar as provas escolares já registadas automaticamente ou submeter as que ainda se encontram por registar, diretamente na aplicação.

A Segurança Social refere que a medida pretende tornar o processo mais simples, rápido e conveniente, permitindo às famílias cumprir esta obrigação a partir de qualquer lugar.

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