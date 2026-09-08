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Milhares de alemães manifestaram-se contra a AfD após a vitória histórica do partido de extrema-direita nas eleições da Saxónia-Anhalt. Os protestos acontecem menos de duas semanas antes de novas eleições regionais em Berlim e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde a formação procura manter o avanço eleitoral.

A maior manifestação decorreu junto à Porta de Brandemburgo, em Berlim, num protesto pacífico a favor da democracia. A polícia estimou a participação em cerca de 5000 pessoas, enquanto os organizadores apontaram para mais de 14000 manifestantes.

A mobilização surgiu depois de a AfD ter conseguido no domingo o seu melhor resultado de sempre numa eleição regional, ao conquistar quase 44% dos votos na Saxónia-Anhalt. O resultado colocou o partido à porta de uma maioria absoluta e reforçou a sua posição antes das próximas eleições estaduais.

Na Saxónia-Anhalt, a AfD ficou a três deputados de reunir o apoio necessário para formar um governo liderado por Ulrich Siegmund. A formação terá agora de procurar apoios entre os restantes partidos para conseguir governar o estado.

O resultado eleitoral provocou também novas manifestações noutras cidades alemãs. Além de Potsdam, nos arredores de Berlim, foram organizados protestos em Münster, Göttingen, Dresden, Aachen, Bamberg, Darmstadt e Halberstadt.

Na cidade de Halle, a segunda maior da Saxónia-Anhalt, grupos de esquerda e organizações da sociedade civil mantêm um acampamento de protesto desde o dia das eleições.

Duas eleições decisivas a 20 de setembro

A AfD surge igualmente na frente das sondagens em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, com cerca de 35% das intenções de voto. O SPD, liderado no estado pela ministra-presidente Manuela Schwesig, recuperou terreno durante o verão e aproxima-se dos 30%.

Em Berlim, a disputa permanece mais equilibrada. A CDU, partido do chanceler Friedrich Merz, aparece ligeiramente à frente, com cerca de 20%, seguida da Die Linke e da AfD, enquanto o SPD e os Verdes registam valores na casa dos 15%.

A evolução eleitoral coloca pressão adicional sobre o Governo federal. Merz afirmou que pretende permanecer no cargo e avançar com um pacote de reformas destinado a recuperar a economia e reformar o sistema de proteção social, enquanto o SPD já sinalizou disponibilidade para recuar em algumas das medidas mais impopulares.

A disputa entre os dois partidos da coligação poderá aumentar a instabilidade política em Berlim, numa altura em que a AfD procura transformar a vitória na Saxónia-Anhalt num novo impulso eleitoral a nível regional.

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