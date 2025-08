“A meteorologia prevista para os próximos dias é grave, são episódios meteorológicos em muito semelhantes do que temos vivido até ao momento”, disse o comandante Mário Silvestre, referindo-se ao calor dos últimos dias, acrescentando “que é expectável, segundo as previsões do IPMA que o período seja mais longo, próximo de uma semana”.

“É crítico que, durante este período, a população portuguesa e todos os portugueses contribuam para o desígnio da defesa da floresta e da defesa das populações e dos seus bens nestes espaços mais afetados pelas ocorrências de incêndios rurais”, continuou o comandante, concluindo que “apenas com a colaboração de todos é que conseguimos passar por um episódio meteorológico bastante severo da melhor maneira possível”, afirmou.

As temperaturas voltam a disparar este domingo, com um pico na segunda-feira, uma situação semelhante à que ocorreu há um mês, quando os termómetros registaram mais de 46ºC em algumas localidades do Alentejo. Segundo o IPMA e a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet), até quarta-feira as massas de ar que sobrevoarão a Península Ibérica "serão alguns graus mais quentes do que o habitual".