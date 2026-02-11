Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comandante da Proteção Civil, Mário Silvestre, apelou esta quarta-feira a todas as pessoas que vivem em áreas com risco elevado de inundações e subida rápida das águas para que adotem precauções redobradas no seu dia a dia.

Sobre a demissão da ministra da Administração Interna, o responsável assegurou que “o trabalho mantém-se de forma normal sem qualquer alteração por causa dessa situação”.

Entretanto, a E-REDES revelou que, até às 8h00 desta quarta-feira, cerca de 39 mil clientes em Portugal estavam sem eletricidade, face às condições meteorológicas “muito adversas”.

