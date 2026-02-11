Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Proteção Civil registou até esta quarta-feira 15.640 ocorrências em todo o país, revelou Mário Silvestre, comandante nacional da instituição, no balanço diário das situações provocadas pelo mau tempo.

Segundo Mário Silvestre, a tipologia de incidentes mais frequente continua a ser as quedas de árvores, com 4.655 casos, seguidas das inundações, contabilizadas em 4.420, e dos movimentos de massa, que ultrapassam os 2.000 registos.

A Proteção Civil apelou à população para que adote medidas de segurança em caso de inundações, reforçando que a prevenção é fundamental para reduzir riscos e danos.

Entre as principais recomendações estão o desligamento do fornecimento de gás e de eletricidade em habitações situadas em áreas de risco, evitando assim incêndios ou explosões, e a evitação de deslocações desnecessárias, sobretudo em zonas alagadas, rios ou linhas de água em cheia.

As autoridades aconselham também a proteger os bens, retirando objetos de valor ou equipamentos elétricos para locais seguros e elevados, e a acompanhar atentamente as indicações da Proteção Civil e das forças de segurança, incluindo alertas meteorológicos e instruções de evacuação.

Caso seja necessário, a população deve deslocar-se para zonas altas ou abrigos designados pelas autoridades, garantindo segurança enquanto decorrem as operações de monitorização e assistência às áreas afetadas.

