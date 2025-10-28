Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inundações, limpezas de via devido a detritos ou quedas de árvores e de estruturas provocadas pelo vento forte constituem a maioria das ocorrências.

Uma mulher ficou esta terça-feira ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries, indicou o presidente da autarquia, Isaltino Morais.

A ANEPC tinha registado, até às 16h00, 138 ocorrências na região de Lisboa devido ao mau tempo, a maioria inundações e queda de árvores, disse à agência Lusa o comandante Paulo Santos, num balanço que não incluía a cidade de Lisboa.

As ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo eram 147, entre as 06h00 e as 17h45 desta terça-feira, revelou a Proteção Civil. O túnel do Campo Pequeno que esteve encerrado, foi reaberto pelas 18h15.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estão esta terça-feira, desde as 15h41 e até às 21h00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam esta terça-feira sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16h18.

Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03h00 e as 15h00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.

Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre esta terça-feira e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

