No mais recente ponto de situação sobre o mau tempo no país, o comandante nacional de emergência e proteção civil, Mário Silvestre, afirmou que se adivinha “mais uma noite de alerta”, garantindo que as autoridades continuam a acompanhar todas as ocorrências.

“O comportamento da população é fundamental. Tem de ser seguro durante mais esta noite. É mais um esforço, mais uma privação, mas é uma necessidade que temos”, sublinhou o responsável.

Mário Silvestre reforçou que a prevenção por parte dos cidadãos será determinante para atravessar este novo episódio meteorológico sem consequências mais graves. “O comportamento seguro hoje é a tónica para que possamos passar mais este episódio meteorológico sem problemas maiores”, acrescentou.

Segundo a Proteção Civil, o rio Mondego mantém-se como a principal preocupação em termos de risco de inundação, continuando a ser monitorizado de forma permanente pelas autoridades.

Além disso, a Proteção Civil registou também uma “subida significativa” do nível das águas no rio Tejo, provocada pelas descargas realizadas em barragens espanholas.

Segundo o responsável, a situação está a afetar sobretudo a Lezíria do Tejo e zonas envolventes, verificando-se também um aumento do nível de inundação no rio Sorraia pela mesma razão.

Nesta fase os rios Vouga, Águeda e Sado continuam a ser monitorizados. E com risco de inundação estão o rio Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Lis, Nabão e Guadiana.

As autoridades continuam a apelar para se evitar deslocações desnecessárias, seguir as indicações das forças de segurança e acompanhar a informação divulgada pelos canais oficiais.