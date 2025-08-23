Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Leonid Radvinsky detém na íntegra a Fenix International, empresa que gere o OnlyFans. Desta empresa, o proprietário recebeu 423,5 milhões em dividendos ordinários e mais 173,8 milhões em pagamentos adicionais, elevando para 1,5 mil milhões de euros o total faturado pelo empresário desde 2021, avança o Correioint da Manhã.

O empresário adquiriu a plataforma em 2018 aos fundadores Guy e Tim Stokely. Durante a pandemia de Covid-19, o OnlyFans ganhou popularidade global, tornando-se uma fonte de rendimento para criadores de conteúdos adultos, incluindo celebridades. A plataforma permite a partilha privada de vídeos e imagens mediante subscrição, com um serviço de chat, cobrando 20% de comissão sobre cada transação.

Só até 30 de novembro de 2024, foram processados mais de 7,2 mil milhões de euros em pagamentos, com 4,6 milhões de criadores ativos — um aumento de 13% face a 2023 — e 377,5 milhões de contas de fãs, mais 24% do que no ano anterior.

O sucesso financeiro do site tem despertado interesse de investidores, e a plataforma poderá mudar de mãos em breve. Um consórcio liderado pela empresa de investimento Forest Road está entre os potenciais compradores, com especialistas a estimarem que a transação poderá alcançar os 8 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros).