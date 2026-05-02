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Segundo um alto responsável iraniano, citado sob anonimato pela Reuters, o plano assentava num modelo faseado destinado a criar condições políticas e de segurança para um eventual acordo abrangente.

De acordo com a mesma fonte, a primeira etapa incluiria garantias formais de que os Estados Unidos e Israel não voltariam a atacar o Irão, bem como a reabertura do tráfego comercial no Estreito de Ormuz. Em contrapartida, Washington suspenderia o bloqueio imposto a navios provenientes de portos iranianos.

“Dentro deste enquadramento, as negociações sobre a questão nuclear, mais complexa, foram remetidas para a fase final, de forma a criar um ambiente mais favorável”, afirmou o responsável iraniano.

Segundo a descrição avançada, a proposta assentava em cinco condições principais: o encerramento da guerra com garantias de não agressão por parte dos Estados Unidos e de Israel; a reabertura do Estreito de Ormuz pelo Irão; a suspensão do bloqueio norte-americano aos portos iranianos; a realização de futuras negociações sobre o programa nuclear em troca do levantamento de sanções dos EUA; e o reconhecimento, por parte de Washington, do direito do Irão a enriquecer urânio para fins pacíficos, mesmo que Teerão aceitasse suspender temporariamente essa atividade.

A iniciativa acabou por ser rejeitada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou não estar satisfeito com os termos apresentados. “Estão a pedir coisas com as quais não posso concordar”, declarou, sem especificar quais os pontos concretos de divergência.