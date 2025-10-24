Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As Ministras da Saúde e da Justiça, acompanhadas pelo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, visitaram esta semana o Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no Porto, bem como a Unidade Forense (destinada a internamento de cidadãos inimputáveis) do Hospital de Magalhães Lemos, da ULS de Santo António, também no Porto, no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial Justiça-Saúde, criado pelo XXV Governo Constitucional.

Este grupo pretende "garantir o acesso equitativo a cuidados de saúde às pessoas privadas da liberdade, seja em estabelecimentos prisionais, em unidades de saúde mental para cidadãos inimputáveis ou em centros educativos para jovens", explicam os ministérios em comunicado.

Assim, o grupo continua a implementação do Plano Estratégico para a Saúde em Contexto de Privação de Liberdade 2023–2030, alinhado com as recomendações da OMS e das Nações Unidas. O trabalho, que será desenvolvido de forma faseada e monitorizada, vai arrancar com projetos-piloto em estabelecimentos prisionais e Unidades Locais de Saúde, cujos resultados servirão de base à eventual expansão do modelo a nível nacional.

Assim, os ministérios explicam que existem áreas de ação prioritárias, como:

• a integração plena dos sistemas de informação em saúde nos estabelecimentos prisionais e centros educativos;

• o reforço da resposta em saúde mental e cuidados aos cidadãos inimputáveis, em consonância com a nova Lei da Saúde Mental (Lei n.o 35/2023);

• a melhoria do acesso às especialidades críticas (psiquiatria, infeciologia, saúde oral);

• e a criação de procedimentos padronizados de transição para a comunidade, assegurando continuidade de cuidados após a libertação;