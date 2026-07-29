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A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) concluiu que o projeto-piloto "Ligue Antes, Salve Vidas" esteve associado a alterações relevantes nos padrões de acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), em particular uma maior utilização da Linha SNS 24, um aumento dos encaminhamentos para os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e uma redução relativa da procura dos serviços de urgência (SU) por iniciativa dos utentes.

O estudo, divulgado pela ERS, avaliou o impacto da iniciativa lançada em 2023 pela Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), com o objetivo de analisar as mudanças introduzidas pelo projeto e os constrangimentos identificados no acesso aos cuidados de saúde.

Segundo os dados analisados, entre 2024 e 2025 registou-se um aumento significativo do número de chamadas atendidas pelo Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento (STAE). No entanto, esse crescimento traduziu-se também num agravamento dos tempos de espera para atendimento telefónico, verificando-se um aumento expressivo das chamadas com espera superior a 30 minutos.

Em 2025, verificou-se um reforço dos encaminhamentos para os Cuidados de Saúde Primários e uma diminuição dos encaminhamentos para autocuidados, face ao ano anterior. Embora a maioria das referenciações para os CSP tenha resultado no agendamento de consultas, a ERS assinala mudanças na resposta prestada, nomeadamente uma redução da proporção de consultas abertas e um aumento das situações resolvidas através de teleconsulta. Também cresceram os episódios sem agendamento devido a constrangimentos técnicos e por recusa dos utentes.

No que respeita aos encaminhamentos para cuidados de saúde hospitalares, o estudo indica que os níveis de referenciação para serviços de urgência ou para consulta aberta hospitalar se mantiveram muito elevados.

A análise da articulação entre os diferentes níveis de cuidados aponta para uma elevada adequação dos encaminhamentos da Linha SNS 24 para os Cuidados de Saúde Primários, verificando-se que apenas uma proporção muito reduzida das consultas não programadas com origem na Linha culminou numa referenciação posterior para os serviços de urgência, em 2025. Em sentido contrário, aumentaram os episódios inicialmente encaminhados para urgência que, após triagem hospitalar, acabaram por ser reencaminhados para os CSP.

Os Cuidados de Saúde Primários registaram ainda um aumento significativo da atividade relacionada com consultas não programadas em 2025. Apesar de a Linha SNS 24 continuar a ser a principal via de encaminhamento, perdeu peso relativo no total destas consultas, verificando-se um crescimento dos episódios agendados diretamente pelos utentes ou através de outras vias. Ainda assim, mais de 90% das consultas foram realizadas em menos de 24 horas após a referenciação.

Nos serviços de urgência, a ERS identificou uma alteração do padrão de acesso, com maior peso relativo dos episódios classificados com prioridades mais elevadas, embora continue a existir uma utilização significativa destes serviços para situações de menor prioridade clínica. Em comparação com 2024, observou-se uma redução global dos episódios de urgência, sobretudo nos casos de menor gravidade.

A análise econométrica realizada conclui ainda que as entidades abrangidas pelo projeto registaram uma redução da percentagem de episódios de baixa prioridade clínica, quando comparadas com entidades não abrangidas pela iniciativa. A ERS refere, contudo, que os efeitos variaram entre instituições, consoante o momento em que o projeto foi implementado.

A análise das reclamações recebidas pela entidade reguladora permitiu igualmente identificar constrangimentos recorrentes na operacionalização do projeto "Ligue Antes, Salve Vidas".

Na sequência dessas conclusões, a ERS emitiu uma instrução dirigida à SPMS e uma recomendação às 27 Unidades Locais de Saúde abrangidas pelo projeto, com o objetivo de reforçar a efetividade da referenciação, melhorar a articulação entre os vários intervenientes e garantir que os mecanismos de referenciação prévia não constituem um obstáculo ao acesso dos utentes a cuidados de saúde adequados, integrados e prestados em tempo clinicamente aceitável.

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