Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto vai ter cinco modalidades: atividade física, postura e alongamentos, pilates, zumba e yoga. Segundo a Junta de Freguesia, as aulas vão ser dadas por técnicos e professores credenciados e com experiência nas várias modalidades.

As aulas vão acontecer no Pavilhão Municipal de Alvalade e no Centro Cívico Edmundo Pedro, tendo os alunos a possibilidade de escolher o local onde se preferem deslocar.

Numa resposta enviada ao 24notícias, a Junta de Freguesia indicou que as aulas são gratuitas para residentes e trabalhadores em Alvalade. Já quem reside e trabalha fora da freguesia, terá de pagar 60 euros anuis por cada modalidade.

De acordo com o regulamento do programa, o objetivo é “estimular uma maior participação desportiva” na freguesia. As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível aqui.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.