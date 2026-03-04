Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha Descodificar saúde: pequenos passos, grandes mudanças, criada pelo projeto PAS GRAS (Redução de Riscos Metabólicos, Determinantes Ambientais e Comportamentais da Obesidade em Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos) conquistou o Prémio para o Envolvimento nas Redes Sociais, na categoria de Melhor Engajamento em Redes Sociais. A distinção reconhece o contributo da iniciativa para a sensibilização e prevenção da obesidade através de conteúdos digitais acessíveis e baseados em evidência científica.

Lançada em 2025, precisamente no Dia Mundial da Obesidade, a campanha destacou-se pela produção e disseminação de vídeos educativos nas redes sociais, abordando temas como alimentação, atividade física, sono, stress e ambiente. No total, foram desenvolvidos sete vídeos, divulgados no YouTube e no Instagram, em oito línguas, no âmbito de uma dissertação de mestrado em Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em colaboração com investigadores do PAS GRAS.

Além desta distinção, o projeto integrou ainda uma segunda iniciativa premiada. O OBEClust, Cluster Europeu de Projetos de Investigação sobre Obesidade, do qual o PAS GRAS faz parte, recebeu o Prémio para o Melhor Projeto Colaborativo, que reconhece o trabalho conjunto de nove projetos europeus dedicados à prevenção e combate à obesidade.

Os Prémios Europeus do Dia Mundial da Obesidade são atribuídos anualmente pela European Coalition for People Living with Obesity e pela European Association for the Study of Obesity, distinguindo iniciativas desenvolvidas na Europa no âmbito da consciencialização para esta doença crónica.

Para assinalar o Dia Mundial da Obesidade, os investigadores do PAS GRAS vão prolongar a campanha ao longo do mês de março, através da publicação de artigos de opinião em meios de comunicação social regionais e nacionais de vários países. Está igualmente em curso um questionário dirigido a estudantes do ensino superior, que pretende recolher dados sobre hábitos de vida, saúde e bem-estar.

O projeto PAS GRAS tem como objetivo aprofundar o conhecimento científico sobre os fatores biológicos, comportamentais e ambientais associados ao desenvolvimento da obesidade desde idades precoces, promovendo estratégias inovadoras de prevenção e promoção da saúde ao longo da vida.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.