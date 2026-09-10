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A ideia nasceu da cabeça de Natan Jacquemin. De nacionalidade belga, estudante de Gestão e Economia na Universidade Católica e de mestrado na Católica Lisbon School of Business & Economics, criou a NÃM Mushrooms.

O projeto alquimista de economia circular deste empreendedor social garante que o que sobra da “bica”, do expresso, do café, longo, pingado ou sem princípio, não termina na última gota da segunda bebida mais consumida no mundo.

Seguindo a máxima da Lei da Conservação da Massa do químico francês, Antoine Lavossier, “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, as borras de café, outrora considerado um desperdício, são transformadas em cogumelos comestíveis e fertilizantes orgânicos aptos serem reutilizados na agricultura.

Sem necessidade de cultivo numa quinta tradicional, o processo decorre em meio urbano e desenvolve-se durante seis semanas dentro de contentores, primeiro em sacos em suspensão e, posteriormente, em prateleiras verticais.

Marvila, Cascais e, agora, Odivelas

O projeto deu os primeiros passos numa cave no Largo do Intendente, em Lisboa, onde mensalmente eram transformados 500 kg de borras de café em 100 kg de cogumelos.

Da pequena startup criada em 2018, saltou para o espaço de um antigo stand de automóveis, em Marvila, na zona ocidental da capital portuguesa.

Em 2021, Natan Jacquemin estabelece uma parceria com a Delta Cafés e o Grupo Nabeiro, multinacional portuguesa produtora de café.

Empresa e empreendedor criam a primeira NÃM - Urban Mushroom Farm, a estreante quinta urbana de economia circular e sustentável.

Pela mão da Delta Venture, acelerador de start ups do Grupo Nabeiro, a NÂM (“café”, em vietnamita) ganha dimensão em metros quadrados e na capacidade de transformação das borras em cogumelos Ostra (Pleurotus ostreatus).

Acelerou a capacidade de produção para 30 toneladas anuais de cogumelos, o que equivale a 100 toneladas de borra de café reutilizada.

As três variedades de cogumelos são posteriormente vendidas via restauração, lojas e grande distribuição.

Em 2022, o negócio expande-se geograficamente

Cascais, no mercado da vila, acolhe a nova quinta urbana desta associação entre a multinacional portuguesa produtora de café e o empreendedor social que trocou Bruxelas por Lisboa.

Agora, no próximo dia 14, a ideia nascida em 2018 dá um passo ao encontro das exigências de um tempo cada vez mais preocupado em pisar terrenos da sustentabilidade, sem esquecer a viabilidade económica.

A NÃM “From Waste to Taste”, que já usava instalações do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, em Famões, Odivelas, muda agora para uma casa maior.

A nova morada, igualmente em Famões, acrescenta mais capacidade produtiva e mais escala ao projeto de economia circular que transforma borras de café em cogumelos.

A Nãm Fungi Factory, nova unidade de produção será inaugurada no próximo dia 14. A cerimónia conta com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, do CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, do Chairman do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, João Manuel Nabeiro, e do fundador da NÂM, Natan Jacquemin.

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