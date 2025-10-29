Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto, denominado AfroEnergy, pretende transformar a forma como se produz e consome energia na região, promovendo a sustentabilidade, a eficiência energética e a investigação científica local. A iniciativa envolve ainda a Faculdade de Engenharia da UniLúrio, em Pemba, e nasceu de um acordo de cooperação científica com a Universidade de Coimbra.

Segundo Adélio Gaspar, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC e coordenador do projeto, muitas habitações em Moçambique ainda dependem da queima de lenha e carvão, provocando poluição e problemas de saúde pública. Para inverter este cenário, o AfroEnergy equipou a UniLúrio com instrumentos de monitorização ambiental, incluindo sensores de temperatura, humidade, partículas e gases como dióxido e monóxido de carbono, além de laboratórios de refrigeração e energia solar ao serviço do ensino e da investigação.

Professores e estudantes receberam formação em Coimbra e em Pemba, tornando-se capazes de realizar medições em casas rurais e desenvolver soluções adaptadas à realidade local. Já foram instalados kits solares em algumas habitações, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e melhorando o conforto térmico.

"Os primeiros resultados já se fazem sentir. As monitorizações que realizamos em habitações rurais revelaram níveis elevados de poluição interior, o que confirma a urgência de promover alternativas energéticas mais limpas. Instalamos, ainda, kits solares que permitem reduzir a dependência de combustíveis fósseis e melhorar o conforto térmico das casas. Em paralelo, o projeto criou uma nova linha de investigação científica em Moçambique, que combina energia solar, qualidade do ar e eficiência energética", revela Adélio Gaspar.

O AfroEnergy é considerado um exemplo de cooperação lusófona com impacto social e científico. As metodologias e infraestruturas criadas em Pemba poderão ser replicadas noutras regiões de Moçambique e em outros países africanos, promovendo um modelo de investigação sustentável e inclusivo.

