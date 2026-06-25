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Em comunicado, a agência indicou que o cargueiro foi atingido no lado de estibordo por um projétil cuja origem ainda não foi identificada.

Segundo a UKMTO, o capitão da embarcação comunicou que o incidente provocou danos na ponte de comando, sem registo de feridos entre a tripulação nem derrames ou outros impactos ambientais.

O ataque ocorreu a cerca de 7,5 milhas náuticas (14 quilómetros) a sudeste de Dahit, no Sultanato de Omã.

O incidente acontece numa altura em que o estreito de Ormuz continua a ser um dos principais pontos de divergência nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão, devido à importância estratégica daquela via marítima para o transporte mundial de petróleo e gás.

Até ao momento, não foi divulgada qualquer informação sobre a possível autoria do ataque ou sobre o estado operacional do navio.

O estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico, sendo uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para a exportação de hidrocarbonetos provenientes dos países do Golfo.

Antes do conflito entre os Estados Unidos e o Irão, desencadeado por uma ofensiva conjunta israelo-americana lançada no final de fevereiro contra a República Islâmica, passava pelo estreito de Ormuz cerca de 20% do petróleo e do gás consumido em todo o Mundo.

O plano de retirada de navios do estreito de Ormuz, em curso há dois dias, foi suspenso após um cargueiro ter sido atacado, anunciou a Organização Marítima Internacional (OMI).

O secretário-geral da agência marítima das Nações Unidas, Arsenio Domínguez, explicou em comunicado que tomou a decisão de suspender a execução do plano "para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam a existir" para os navios na lista de evacuação e os restantes que ainda se encontram na região.

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