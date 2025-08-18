Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como participar

Os fornecedores interessados em integrar a rede de lojas aderentes devem submeter a candidatura através do portal do Fundo Ambiental, até 30 de setembro, avançou o Jornal de Notícias.

O processo exige o fornecimento de dados da empresa, contactos, informações fiscais e de Segurança Social, IBAN, códigos de atividade económica e comprovativos de regularidade junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social.

Após a análise, se a candidatura for aceite, o fornecedor terá cinco dias úteis para formalizar a adesão ao programa na plataforma. Caso contrário, será excluído. Se houver pendências, os candidatos recebem notificação por email para corrigir os dados.

Benefícios para as famílias

O apoio é universal e aplicável a todos os consumidores com contrato de eletricidade.

Famílias com tarifa social podem receber até 1.683 euros, enquanto os restantes consumidores recebem 1.100 euros.

O programa contempla placas elétricas (convencionais ou de indução), fornos e termoacumuladores elétricos.

Para famílias com baixo rendimento, estão previstos 50 euros para transporte e entre 100 a 180 euros para instalação. Os eletrodomésticos antigos devem ser recolhidos pelos fornecedores participantes.