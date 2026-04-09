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A iniciativa, desenvolvida pela Movy em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o SINCLab – Social Inclusion Laboratory da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, permite aos portadores do Cartão Jovem usufruírem de uma primeira consulta gratuita, quatro consultas adicionais até 25 euros e descontos mínimos de 50% nas consultas seguintes.

Atualmente, a rede conta com 570 psicólogos aderentes em todo o país. No estudo mais recente sobre a utilização do programa, participaram 289 profissionais, permitindo recolher dados sobre o impacto da iniciativa. Entre os resultados, destacam-se 441 jovens acompanhados e um total de 2.748 consultas realizadas.

As principais problemáticas identificadas foram a ansiedade (34,24%), as dificuldades de relacionamento (14,74%) e a depressão (12,02%), refletindo os desafios enfrentados pelas novas gerações.

O estudo revelou ainda um efeito económico relevante: considerando um valor médio de 60 euros por consulta, estima-se que o programa tenha gerado uma poupança entre 93 mil e 100 mil euros, o que representa uma redução de custos entre 57% e 61% para jovens e famílias.

O Cartão Jovem, que atualmente chega a 230 mil jovens, é descrito como um instrumento que assegura benefícios concretos, facilitando o acesso a áreas como mobilidade, turismo e saúde, e reforçando o papel da Movy na promoção do bem-estar, da igualdade de oportunidades e na mitigação de barreiras ao acesso à saúde mental.

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