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As casas disponíveis, com tipologias entre T1 e T5, estão distribuídas por 25 concelhos, entre os quais Lisboa, Oeiras, Cascais, Porto, Setúbal, Coimbra e Aveiro. O objetivo é aumentar a oferta de habitação a preços abaixo dos praticados no mercado e responder às dificuldades de acesso ao arrendamento.

As candidaturas decorrem até 22 de maio e destinam-se a pessoas singulares e agregados familiares que cumpram os critérios definidos pelo programa.

Para concorrer, os interessados devem obter previamente o Certificado de Registo de Candidatura através da Plataforma do Programa de Apoio ao Arrendamento, disponível no Portal da Habitação, e submeter depois a candidatura na plataforma do IHRU.

O programa foi criado para promover contratos de arrendamento com rendas mais baixas e maior estabilidade para os inquilinos. Em contrapartida, os proprietários que disponibilizam imóveis neste regime podem beneficiar de isenção de IRS ou IRC sobre as rendas.

Entre as 68 habitações colocadas a concurso, 48 foram reabilitadas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e fundos europeus NextGenerationEU, num investimento total de cerca de 2,4 milhões de euros.

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