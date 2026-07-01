Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa, dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pretende apoiar respostas mais próximas das comunidades, através de projetos desenvolvidos por entidades com intervenção direta no terreno.

Segundo informação oficial do IPDJ, podem candidatar-se associações juvenis, federações de jovens, ONG, IPSS, instituições de ensino, autarquias locais e outras entidades públicas ou privadas, desde que desenvolvam trabalho nas áreas abrangidas pelo programa.

O período de candidaturas decorre entre 22 de junho e 31 de julho de 2026, integrando uma nova fase de financiamento de projetos comunitários.

A saúde mental e o bem-estar emocional constituem o eixo central do Programa Cuida-te, que também abrange outras áreas como atividade física, alimentação, sexualidade e comportamentos aditivos.

O objetivo passa por reforçar fatores de proteção e reduzir fatores de risco associados a doenças e comportamentos de risco, numa abordagem preventiva e comunitária que envolve escolas, famílias, profissionais de saúde e estruturas juvenis.

O programa inclui ainda mecanismos de intervenção direta, como gabinetes de saúde juvenil, unidades móveis e projetos de capacitação e sensibilização dirigidos a jovens e profissionais.

Na vertente agora em concurso, o foco está sobretudo em projetos de intervenção comunitária, com impacto direto em grupos jovens e contextos locais, promovendo a literacia em saúde mental e o acesso a respostas de proximidade.

As entidades selecionadas podem desenvolver iniciativas que vão desde programas de prevenção do stress e ansiedade até ações de combate ao isolamento social, dependências ou comportamentos de risco.

O Cuida-te é uma das principais políticas públicas portuguesas na área da saúde juvenil, abrangendo jovens entre os 12 e os 30 anos e combinando atendimento direto com estratégias de prevenção e capacitação.

O programa tem vindo a ser reforçado nos últimos anos, incluindo equipas multidisciplinares e uma rede de gabinetes distribuídos pelo território nacional, com consultas gratuitas e apoio psicológico especializado.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.