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A edição de 2026 do programa ANDA Conhecer Portugal arrancou hoje com o lançamento do primeiro lote de 10.000 vouchers para férias gratuitas, numa sessão que contou com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. A iniciativa é dirigida a jovens até aos 30 anos e oferece seis noites de estadia nas Pousadas de Juventude e sete dias de viagem em comboios da CP - Comboios de Portugal, incentivando a descoberta autónoma, sustentável e acessível do país.

O programa tem como objetivo democratizar o acesso às férias, promover a mobilidade jovem e garantir que mais jovens conheçam diferentes regiões, contactem com o património cultural e natural e participem em experiências educativas e sociais. Além disso, contribui para dinamizar a economia local e reforçar a coesão territorial.

“Programas como o ANDA Conhecer Portugal são hoje um dos melhores exemplos de como políticas públicas podem gerar impacto real, promovendo mobilidade, sustentabilidade e inclusão”, afirmou Bruno Martins, presidente da Movy.

A disponibilização dos vouchers decorrerá de forma faseada ao longo de 2026, sendo este primeiro lote o ponto de partida para o ciclo do programa. O lançamento coincidiu com a celebração do 35.º aniversário da Movy e integrou a apresentação do Plano de Cultura Corporativa, a entrega simbólica da chave mestra da rede de Pousadas de Juventude e o lançamento do novo logótipo do Cartão Jovem, que celebra 40 anos.