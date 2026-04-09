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A iniciativa é promovida pelo Sindicato dos Médicos do Norte, pelo Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica e pela Comissão de Utentes da Saúde de Braga.

Segundo os promotores, a petição surge na sequência da greve realizada a 13 de março naquela unidade hospitalar, onde esta reivindicação esteve em destaque, refletindo um problema sentido de forma generalizada por profissionais de saúde e utentes.

Os subscritores contestam o atual modelo de exploração do parque de estacionamento, que consideram injusto e penalizador. Denunciam que os profissionais continuam a pagar para estacionar no local de trabalho, classificando esta situação como um encargo injustificado no exercício de funções públicas.

Por outro lado, alertam para o impacto dos custos de estacionamento nos utentes, muitos dos quais em situação de fragilidade e com necessidade de cuidados de saúde frequentes.

A petição destaca ainda que 25% da receita do parque de estacionamento é canalizada para a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), em vez de ser utilizada para reduzir encargos ou melhorar o acesso ao hospital.

No documento, os subscritores exigem a isenção total e permanente do pagamento de estacionamento para os profissionais de saúde da ULS de Braga, o fim de discriminações no acesso ao estacionamento, a criação de soluções de acesso rodoviário exclusivo, a reversão da percentagem de receita entregue à ACSS para redução de tarifas e a revisão do contrato de concessão do parque.

Os promotores defendem que “a saúde não pode ser transformada num negócio de estacionamento” e apelam à mobilização de profissionais e cidadãos.

A petição está disponível para consulta e subscrição online.

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