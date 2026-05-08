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Psicólogos, terapeutas e formadores de Língua Gestual Portuguesa, entre muitos outros técnicos essenciais ao ecossistema escolar, concentram-se esta tarde, no Ministério da Educação, para exigir o fim de anos de precariedade e a sua integração definitiva nos quadros do Estado.

A iniciativa, convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) e pelo Sindicato Nacional dos Psicólogos, pretende a abertura de um concurso nacional que garanta critérios de justiça, transparência e uniformidade para todos.

A lista de profissionais afetados é tão vasta quanto a sua importância no apoio aos alunos. Estão em causa intérpretes de LGP, terapeutas da fala e ocupacionais, fisioterapeutas, mediadores, psicomotricistas e técnicos de serviço social, cujas carreiras permanecem fragilizadas por vínculos instáveis. Além da integração direta, os sindicatos exigem a reconstituição da carreira para quem entrou via PREVPAP, a valorização salarial e a consolidação da mobilidade geográfica, aspetos considerados vitais para a estabilidade do corpo profissional nas escolas públicas.

Para as estruturas sindicais, esta mobilização é um lembrete necessário de que a qualidade do apoio educativo depende diretamente da dignidade de quem o presta. O protesto de hoje serve, assim, como um aviso claro ao Governo: a falta de integração plena destes técnicos nos mapas de pessoal não é apenas um problema laboral, mas um fator que compromete a eficácia do sistema educativo.