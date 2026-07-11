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Os professores envolvidos na correção dos exames nacionais vão ser remunerados com horas extraordinárias, uma medida apresentada pelo porta‑voz do PSD, Sebastião Bugalho, que sublinhou tratar‑se de um gesto de valorização do trabalho acrescido que estes profissionais têm enfrentado durante o período de avaliações.

Segundo Bugalho, o objetivo é compensar o esforço adicional exigido aos docentes, que têm lidado com uma carga elevada de provas para corrigir, num contexto em que o calendário escolar e os prazos de divulgação de resultados exigem rapidez e rigor.

“Em jeito de reconhecimento do esforço de todos os professores que estão neste momento, numa manhã de sábado, a corrigir as provas dos exames nacionais, foi decidido pelo senhor ministro da Educação que o Governo vai pagar horas extraordinárias a todos os professores que estão a corrigir essas provas, em reconhecimento pelo seu esforço extraordinário”, disse.

O porta‑voz destacou ainda que esta decisão pretende reforçar a confiança no sistema de avaliação nacional e reconhecer publicamente o papel essencial dos professores na garantia da qualidade do ensino.