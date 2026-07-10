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Segundo o Expresso, alguns professores receberam, a 8 de julho, a indicação de que deveriam aguardar pela disponibilização das folhas de continuação e, caso estas não surgissem até ao final do processo, classificar as respostas apenas com a informação disponível. A orientação foi transmitida por um supervisor num fórum da plataforma, na sequência de uma dúvida colocada por um docente.

A porta-voz do movimento Missão Escola Pública (MEP), Cristina Mota, considera que esta indicação visa assegurar a divulgação das pautas a 17 de julho, independentemente de as classificações refletirem integralmente as respostas dos alunos. A responsável afirma ainda que, à medida que um problema é resolvido, surgem novos constrangimentos.

Entretanto, mensagens publicadas no fórum da plataforma na quinta e na sexta-feira informam que estão a ser realizadas atualizações para resolver os problemas identificados, incluindo a ausência das folhas de continuação, apontada por vários professores como um obstáculo à classificação de alguns itens. No entanto, não foi clarificado o procedimento a adotar caso essas folhas continuem indisponíveis.

Este ano foram digitalizadas cerca de 300 mil provas dos 11.º e 12.º anos. Na sequência dos problemas registados na correção, o Ministério da Educação decidiu disponibilizar a todos os alunos o acesso aos exames corrigidos. A uma semana da divulgação das classificações, Filinto Lima reconhece que as queixas dos professores diminuíram nos últimos dias, mas refere que persistem dificuldades e manifesta preocupação com a carga de trabalho dos docentes responsáveis pela classificação das provas.

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