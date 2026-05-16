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A concentração teve início pouco antes das 15h00 no Cais do Sodré e, cerca de meia hora depois, o desfile avançou em direção aos Restauradores, reunindo milhares de docentes. Ao som de bombos, bandeiras e cartazes, ouviram-se palavras de ordem como “A luta continua, nas escolas e na rua” e “Negociação sim, imposição não”.

Antes do arranque do protesto, José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da Fenprof, explicou que a mobilização visa contestar não apenas a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também o pacote laboral apresentado pelo Governo. Segundo o dirigente sindical, as propostas em causa terão impacto transversal sobre os trabalhadores.

Nesse contexto, a Fenprof anunciou a adesão à greve geral convocada para 3 de junho pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), sublinhando a necessidade de uma resposta conjunta do movimento sindical às alterações previstas.

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