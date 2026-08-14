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Os professores que classificaram os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário nas duas fases deste ano vão receber um total de 2.674.705 euros. A autorização foi assinada esta sexta-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, permitindo que os pagamentos sejam processados já no vencimento de agosto.

As escolas podem requisitar as verbas a partir desta sexta-feira junto da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), para procederem ao pagamento aos docentes.

O valor aprovado corresponde à classificação eletrónica das provas e à correção em suporte físico dos exames de Geometria Descritiva e Desenho A, realizados na primeira e segunda fases.

Na primeira fase foram mobilizados mais de 11 mil professores classificadores, que corrigiram mais de 290 mil provas. Na segunda fase participaram mais de 4.500 docentes, responsáveis pela classificação de cerca de 82.500 provas, o que dá um total de 15.500 professores, redundando numa média de cerca de 173 euros para cada um.

No total, através da plataforma de classificação eletrónica, foram classificados mais de 2,5 milhões de itens.

O Governo estabeleceu o pagamento de um euro por cada item classificado em suporte digital e de 10 euros por cada exame corrigido em papel nos casos de Geometria Descritiva e Desenho A. Estes valores abrangem a primeira e segunda fases e a época extraordinária.

Para os processos de reapreciação está previsto um pagamento de 12 euros por prova, enquanto os professores especialistas envolvidos em reclamações recebem 18 euros por exame.

O Ministério da Educação justifica a medida com a necessidade de reconhecer o trabalho, disponibilidade e responsabilidade dos professores classificadores, sobretudo num ano marcado pela generalização da classificação eletrónica.

O Governo salienta ainda que o novo sistema enfrentou constrangimentos e perturbações durante a primeira fase, o que dificultou o trabalho dos docentes envolvidos na correção das provas.

A decisão representa também o regresso do pagamento aos professores classificadores do ensino secundário, uma prática que, segundo o Ministério da Educação, não acontecia desde 2010.

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