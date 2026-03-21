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A Fenprof anunciou uma manifestação nacional para 16 de maio e admite avançar com greves caso o Governo não negoceie a revisão do Estatuto da Carreira Docente.

Seguno a Lusa, citada pelo Observador, a decisão foi divulgada em Lisboa pelo secretário-geral da federação, José Feliciano Costa, no final de uma reunião de dois dias do conselho nacional, onde foi analisada a situação da educação em Portugal.

“A greve está em cima da mesa, sem data”, afirmou o dirigente, admitindo que a paralisação possa ainda ocorrer durante o terceiro período letivo.

Segundo José Feliciano Costa, caso o Governo continue a ignorar as reivindicações dos professores, a resposta será o reforço da contestação. O responsável acusou o executivo de desrespeitar as propostas apresentadas pela Fenprof, tanto no que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira Docente como à defesa da escola pública.

Para já, estão previstas várias iniciativas, incluindo um plenário já na próxima semana e uma manifestação nacional. Ainda assim, a federação não exclui o recurso à greve, sublinhando que esta poderá surgir como consequência do agravamento do conflito.

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